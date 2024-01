One Piece è uno degli anime più redditizi e lunghi della nostra epoca, e un tale numero di episodi porta uno sforzo costante per gli animatori, sia giapponesi che stranieri.

Recentemente, due animatori di Toei Animation hanno raccontato la loro esperienza con la retribuzione e le condizioni di salute mentre lavoravano a One Piece. Sia Vincent Chansard che Dorian Coulon hanno affermato di essere soddisfatti delle proprie condizioni di lavoro:

Presto andrò in Giappone per un anno e lavorerò internamente per One Piece. Non tutte le serie Toei sono uguali, specialmente One Piece, le condizioni di lavoro sono davvero buone.

In aggiunta, Doulon ha raccontato la sua esperienza come libero professionista su One Piece:

Anche come libero professionista, avevo scadenze di un mese per il layout mentre su altri anime settimanali possono essere 3-4 giorni. One Piece è un’esperienza incredibile, lo adoro.

Ovviamente non tutti gli studi possono permettersi le condizioni di Toei Animation. È il caso di Tomoyuki Miyata che, parlando con Animan ha raccontato di aver dovuto sacrificare parte del suo stomaco a causa di un’ulcera dovuta allo stress per il troppo lavoro. In seguito ha sofferto anche di Alopecia ed epatite, ma entrambe le volte è dovuto tornare a lavoro quasi immediatamente.

Fonte: Comic Book , 2