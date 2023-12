In occasione della popolare convention di manga e anime Jump Festa 2024, Netflix ha annunciato una rivisitazione del celebre manga attraverso una nuova serie animata intitolata The One Piece, attualmente in fase di produzione. La data di uscita non è stata ancora divulgata.

La serie sarà prodotta da WIT Studio, nota per il suo lavoro su anime di successo come SPY x FAMILY e Attack on Titan, in collaborazione con Shueisha, Fuji Television Network e Toei Animation Co.

Il progetto promette di differenziarsi dalla serie anime televisiva in corso da oltre due decenni, offrendo agli spettatori un’esperienza fresca, ma al contempo familiare. Utilizzerà tecnologie visive all’avanguardia per rimmaginare le avventure di Luffy attraverso l’amata saga di East Blue.

Basato sul manga di Eiichiro Oda, One Piece segue le avventure ultraterrene di Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) e della sua ciurma di pirati che esplorano isole esotiche e oceani infiniti alla ricerca del tesoro più prezioso, “One Piece”, per diventare il prossimo Re dei Pirati.

Potete guardare il special announcement ufficiale condiviso da Netflix cliccando sul player qui sotto:

Sempre oggi, Netflix ha annunciato che adatterà un altro manga di Oda, Monsters 103 Mercies Dragon Damnation. La serie, creata da Oda quando aveva solo 19 anni, verrà adattata per la prima volta nel prossimo anime, il cui debutto è previsto per gennaio. La serie segue Ryuma, un samurai coinvolto in un mondo stravolto da una forza inquietante, un drago in grado di scatenare una distruzione catastrofica sulla terra. Monsters 103 Mercies Dragon Damnation è prodotto da E&H production.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

