She-Hulk: come è stato realizzato il fisico di Jennifer?

Il fisico di She-Hulk è totalmente realizzato in cgi, ma quali segreti nasconde? Mentre aspettiamo il debutto della serie tv previsto per domani su Disney+, Kat Coiro ha raccontato i mesi di lavoro per realizzare il corpo verde di Jennifer.

Lo sviluppo del fisico di She-Hulk è stato un processo lungo mesi. Abbiamo discusso della forza più che dell’estetica e la grande sfida è stata che Hulk è questo mostro che non si adatta al mondo umano, è un’anomalia. Jennifer è una donna moderna che va agli appuntamenti, lavora in ufficio, ha amici e cena con la sua famiglia, quindi dovevamo assicurarci che fosse di proporzioni umane. Avevamo un’attrice, una controfigura che era sempre con noi, e le chiedevamo di attraversare la stanza in modo da poter vedere qual era il suo passo, così da poterci basare molto su di lei. In termini di muscolatura, volevamo creare il suo look invece di solo una mini versione di Hulk. L’abbiamo basata su atleti olimpionici e su Misty Copeland, e queste donne che hanno un potere incredibile ma non sono necessariamente delle culturiste.

She-Hulk: Attorney at Law sarà disponibile su Disney+ da domani 18 agosto.

Cosa pensate del fisico di She-Hulk? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Screen Rant