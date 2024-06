Shōgun, la serie FX ambientata nel Giappone feudale del 1600 (in Italia disponibile su Disney+), si è rivelata un notevole successo. In un’intervista con The Wrap, Anna Sawai (interprete di Toda Mariko) si è detta sorpresa della ricezione del pubblico statunitense e di quello del Giappone, dove ha vissuto la maggior parte della sua infanzia. Ecco le sue parole:

È stato così surreale. Non so come la pensassero tutti, ma non mi aspettavo che se ne parlasse così tanto. Questo significa molto per me, perché conosco la sensazione di essere giapponese e di guardare le produzioni occidentali che realizzano un progetto a tema giapponese e di sentirsi dire: “Non è davvero autentico o accurato”, o “Non mi sembra reale”. Ma in questo caso la gente vede la propria cultura riflessa in modo molto accurato. È stato fantastico.

Il merito di questa autenticità va in gran parte a Hiroyuki Sanada (Yoshii Toranaga), attore e praticante di arte marziali, che è stato sul set ogni giorno, lavorando a stretto contatto con gli showrunner Justin Marks e Rachel Kondo e con la troupe in gran parte giapponese, oltre agli artisti giapponesi che hanno collaborato con ogni singolo reparto, dagli stunt ai capelli e al trucco. “Ho controllato tutto: decorazioni, oggetti di scena, costumi. Li ho sistemati“, racconta. Ha assistito alle prove e ha offerto suggerimenti ad attori e registi prima di indossare l’armatura di Toranaga e recitare le proprie scene. “È un lavoro che richiede collaborazione e creazione. È stato come un sogno“.

Al momento una seconda (e una terza) stagione della serie è in lavorazione. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: The Wrap

