La stagione 2 della serie Shōgun, rinnovata anche per il capitolo 3, è attualmente in fase di sviluppo e i co-creatori Justin Marks e Rachel Kondo hanno condiviso qualche dettaglio del lavoro compiuto sullo sviluppo dei nuovi episodi.

Intervistati da Variety, i due autori hanno rivelato che si è pensato a una possibile continuazione della storia fin dalle prime fasi del lavoro sulle puntate precedenti, anche se attualmente c’è ancora molto lavoro da fare.

Marks ha raccontato:

Tra le fila degli autori di questo show, stavamo sempre facendo la nostra fan fiction di che storie potrebbero esserci. Senza entrare nello specifico – perché molti di questi sono solo scherzi, battute e cose divertenti che vorremmo fare – abbiamo pensato a qualcosa come una fantastica storia alternativa in cui Blackthorne riporta Yabushige a Londra, e i due entrano in questo posto. Sarebbe folle.

Justin ha aggiunto che, come accade sempre quando si crea qualcosa, diventa più facile lavorare grazie all’esperienza avuta e il meccanismo messo in atto dal team per quanto riguarda il processo legato all’imparare come realizzare una serie ha aiutato molto ed è progressivamente migliorato. Cailin Puente, che fa parte del gruppo di autori e produttori, ha inoltre ideato un “manuale con le istruzioni di 900 pagine”, che prevedeva una certa ripetibilità. Gina Balian ha poi fatto visita al set mentre era presente anche Michaela Clavell, figlia dello scrittore e produttrice esecutiva della serie, e insieme a Rachel sono andati tutti a cena per parlare della possibile seconda stagione:

Abbiamo detto: ‘Noi non siamo sicuri che dovremmo farlo, ma se lo facessimo, ecco come pensavamo che potrebbe iniziare’. E abbiamo dato quella scena e abbiamo notato la loro reazione, ed è stato davvero bello!

Kondo ha aggiunto che durante la cena c’è stata anche un po’ di tensione perché si è pensato che qualcuno potesse essere in disaccordo per quanto riguarda qualche personaggio:

E quello sembrava intrigante perché stava già dando il via a una conversazione ed era qualcosa in cui volevamo già addentrarci, pensando che allora forse c’era qualcosa di buono.

Marks ha ricordato che c’erano molte domande che erano rimaste irrisolte nella storia, tra cui anche il fatto che il protagonista non era diventato Shōgun:

Quello è realmente quando hai la storia dalla tua parte, quello che non hai è questo meraviglioso libro a sostenerti in futuro. Non ci sono strade dove stiamo andando. E mentirei se dicessi che ora abbiamo le risposte. Abbiamo parlato con uno dei nostri consulenti esperti in storia che apprezziamo e abbiamo detto: ‘Dicci un po’ di più su William Addams e Tokugawa Ieyasu, e raccontaci di alcuni nuovi personaggi, di cose nuove che accadranno. E okay, sì. Interessante’. Si tratta realmente di mettere insieme tutto quello in una forma che ci porti a pensare: ‘Oh, penso dobbiamo farla. Ci piace realmente questa idea’. E voglio rendere questo punto specialmente chiaro, che quello che il nostro documento ha rivelato a noi stessi, a FX, e ai nostri collaboratori è che sappiamo come finisce tutto questo nel momento finale. E non appena abbiamo visto quel momento, abbiamo detto: ‘Oh, ora dobbiamo realizzarla. Ora dobbiamo girarla’. E quello sembrava molto più onesto nel modo in cui stavamo cercando. Si tratta molto più di una stagione.E sappiamo come si arriva in quella situazione, e quel momento è basato storicamente su una storia che Frederik Cryns ci ha detto ed è tratta da fatti storici che ci hanno fatto reagire: ‘Oh, wow. Sì, no, questa è la fine naturale di tutto questo’. Pensiamo di avere qualcosa che è entusiasmante e sorprendente.

Il lavoro degli autori si concentrerà quindi sul gettare le basi necessarie ad arrivare al punto sperato e, se non si raggiungerà il livello sperato, non verrà realizzata la seconda stagione.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate dalla stagione 2 di Shōgun?

