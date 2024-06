Una delle scene più spettacolari di Shōgun, la serie FX ambientata nel Giappone feudale del 1600, è sicuramente quella della tempesta in mare del primo episodio.

Racconta il direttore della fotografia, Christopher Ross, il gigantesco lavoro necessario per realizzarla: dagli effetti visivi alla squadra ha effettivamente costruito il ponte posteriore superiore della galera. Un terzo della nave è stata posizionato su una piattaforma mobile in modo che tutto il set potesse muoversi. Intorno alla nave c’erano poi contenitori alti 60 piedi con schermi blu gonfiabili che hanno permesso di aggiungere l’oceano aperto in post-produzione. Contemporaneamente serbatoi dotati di meccanismi versavano…

… 1.000 galloni d’acqua su di noi ogni 20 secondi.

Spiega infine Ross che la sequenza è stata realizzata in modo che sembrasse un’unica ripresa, ma in realtà…

… la ripresa è stata suddivisa in quattro elementi eseguibili pur mantenendo quella prospettiva viscerale in prima persona.

Al momento una seconda (e una terza) stagione della serie è in lavorazione. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: THR

