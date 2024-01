È uscita oggi su Netflix la sesta stagione di SKAM Italia, la serie di Cross Productions i cui nuovi episodi sono incentrati su Asia (Nicole Rossi). Per l’occasione, Netflix ha condiviso una scena del primo episodio, con il primo incontro tra Asia e Giulio (Andrea Palma), decisamente… politico.

Nel frattempo, Ludovico Bessegato ha pubblicato un messaggio in cui parla del “passaggio di consegne” in questa stagione e aggiorna sul suo impegno con la seconda stagione di Prisma:

Sono molto felice di avere scelto assieme ad Alice ed Elisa di parlare di temi importanti come quelli che vedrete in questa Sesta Stagione di Skam Italia e di avere messo le basi per una nuova generazione di personaggi e di un gruppo di persone che l’hanno realizzata, a partire da Tiziano. Non bisogna avere paura del cambiamento.

Chi ha preso il mio testimone ha fatto davvero un ottimo lavoro, mentre io mi sono completamente dedicato alla seconda stagione di Prisma, che vedrete fra qualche mese. In bocca al lupo a tutti e soprattutto: Alt er love.

Non dimentichiamocelo.