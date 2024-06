L’episodio del Saturday Night Live condotto da Ryan Gosling ha regalato alcuni momenti esilaranti grazie agli sketch ispirati a Beavis e Butt-Head e al sequel di Papyrus, di cui sono stati svelati alcuni retroscena.

L’hair stylist Jodi Mancuso ha svelato che inizialmente si era proposto il momento ispirato alla serie animata nel 2018, per una puntata che doveva essere condotta da Jonah Hill. L’idea era emersa però troppo tardi e, nonostante l’impegno di tutti, le parrucche non erano soddisfacenti e non erano pronte in tempo, rinunciando quindi a quel momento.

Mikey Day e Streeter Seidell hanno però successivamente riproposto quello sketch e hanno chiesto a Mancuso di far sembrare le parrucche un po’ più “umane”.

Louie Zakarian, make up artist dello show, ha invece spiegato che ideare l’apparecchio per i denti di Butt-Head è stato complicato perché, inizialmente, non alzava abbastanza il labbro dell’attore e non esponeva i denti in modo adeguato.

Dopo aver lavorato per migliorare i dettagli si è raggiunto un risultato considerato soddisfacente. I due membri del team di SNL hanno quindi commentato il momento in cui Heidi Gardner non è riuscita a trattenere le risate. Mancuso ha sottolineato:

Le persone amano quando le persone perdono il controllo perché è divertente, giusto? Ma quando hai un momento come quello di Heidi, voglio dire, andiamo! Era divertente e ha fatto apprezzare a tutti ancora di più quel momento.

Zakarian ha aggiunto:

Vuoi sempre che sia una perdita di controllo genuina. L’hanno fatto veramente. Non c’era alcun controllo.

L’attrice non aveva potuto vedere la trasformazione completa di Mikey nemmeno alle prove, avendola vista circa all’85%.

Un altro dei momenti divertenti della puntata è stato il sequel di Papyrus. L’autore Julio Torres ha rivelato che Emma Stone, quando ha condotto la puntata del SNL aveva commentato dichiarando che “i personaggi non sono contenitori per le battute”.

Quel concetto è stato qualcosa che ha tenuto a mente nella creazione del primo sketch di Papyrus nel 2017, sottolineando che Ryan ha interpretato il personaggio con empatia e onestà. Julio ha ribadito:

Penso che l’umorismo non nasca dal prendersi in giro di lui, ma dal vedere in lui delle caratteristiche in cui possiamo immedesimarci.

Che ne pensate degli sketch di Beavis e Butt-Head e Papryus creati per il Saturday Night Live?

Fonte: The Ankler, Empire

