Sky Deutschland, divisione tedesca della tv satellitare di proprietà di Comcast, non produrrà più fiction originali a partire dal prossimo anno. L’area scripted aperta nel 2015 chiuderà i battenti, e il team coinvolto lascerà l’azienda quando verrà terminata la produzione delle serie attualmente in corso, ovvero Das Boot 4, Babylon Berlin 4 e Munich Games. Gli altri progetti in sviluppo (Frankenstein, Huntsville AL) verranno messi in turnaround, e cioè a disposizione per essere rilevati da altri studios.

L’amministratore delegato dell’azienda ha spiegato che la decisione (che avrebbe colto di sorpresa lo staff) è stata presa a causa del “costo sempre più elevato del produrre fiction, in parte a causa dell’espansione di una miriade di nuove piattaforme streaming, rendendo sempre più difficile realizzare serie drammatiche di successo. […] Non è stata una decisione presa alla leggera, e avrà un impatto sui nostri collaboratori: tutti i colleghi di Sky Studios Deutschland che subiranno conseguenze sono stati contattati”.

Si precisa che Sky Studios continuerà a produrre serie fiction originali nel Regno Unito e in Italia, gli altri due importanti production hub del gruppo. In Germania la pay tv continuerà a investire su acquisizioni di contenuti premium, eventi sportivi e app d’intrattenimento.

Fonte: Variety