In una nuova intervista rilasciata a IndieWire, Gary Oldman ha parlato di Slow Horses 4 e di come la quarta stagione della serie TV Apple TV+ mostrerà agli spettatori uno sguardo alla vita privata di Jackson Lamb.

L’acclamata star ha spiegato che:

Nella quarta stagione potremo curiosare per la prima volta dentro all’appartamento di Lamb, la casa di Jackson Lamb. È stato davvero divertente: Will Smith mi ha chiesto “Cosa ne pensi? Che poster avrebbe alle pareti? Avrebbe dei poster appesi o qualcosa del genere?”. Lo noterai solo di sfuggita, ma i libri sono ovunque. Ho detto “E se mettessimo una gamba rotta sul tavolino del salotto, ma ha messo i libri per livellarla?”.