Chris O’Dowd sarà l’autore di Small Town, Big Stories, una nuova comedy che avrà come protagonisti Christina Hendricks e Paddy Considine.

Al centro della trama del progetto, realizzato per Sky, ci sarà una produzione hollywoodiana che disturba la quiete di una tranquilla città irlandese.

La serie Small Town, Big Story verrà girata in Irlanda grazie agli accordi stretti con Equity.

Gli eventi si svolgeranno a Drumban, un villaggio di campagna abitato da emarginati. Quando una produzione americana arriva in città, un segreto mantenuto a lungo tornerà alla luce.

Hendricks avrà la parte di Wendy Patterson, una donna del posto che è diventata produttrice televisiva e torna, dopo essersi trasferita a Los Angeles, nel luogo dove è nata.

Considine sarà invece un dottore del posto e il pilastro della comunità, Seamus Proctor.

Nel cast ci saranno anche David Rawle, Eileen Walsh (Catastrophe), Leia Murphy (Fair City), Patrick Martins (The Confessions of Frannie Langton), Evanne Kilgallon (Obituary), Andrew Bennett (The Quiet Girl), Ruth McCabe (Aisha) e David Wilmot (The Alienist).

Fonte: Deadline