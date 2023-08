The Idol

L’organizzazione Parents Television and Media Council ha festeggiato la cancellazione di The Idol, che non tornerà sugli schermi di HBO per una seconda stagione.

La PTC ha dichiarato:

Siamo lieti che HBO abbia ascoltato le nostre richieste di cancellare The Idol, un programma tossico sessualmente esplicito rivolto agli adolescenti. I contenuti estremi e inquietanti dello show – che comprende nudità, abusi sessuali e torture – possono essere dannosi per i giovani spettatori.

Melissa Henson, vicepresidente dell’organizzazione, ha poi aggiunto:

Nonostante si sia reso attraente il programma e il suo cast, lo show è sprofondato in una tale depravazione che persino il suo pubblico ha cambiato totalmente idea e si è rivoltato contro la serie, costringendo HBO ad accorciare la stagione di un episodio e, ora, cancellandolo completamente. Ci auguriamo che HBO abbia imparato che commercializzare contenuti espliciti per gli adolescenti è una strategia perdente.

Sembra piuttosto improbabile che HBO abbia preso una decisione tenendo in considerazione le richieste dell’organizzazione, tuttavia l’accoglienza nei confronti della serie non è stata delle migliori, con ascolti in continuo calo e critiche ai contenuti.

