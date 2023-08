HBO ha annunciato di aver cancellato la serie The Idol, creata da Sam Levinson e Abel Tesfaye, dopo una sola stagione.

Il progetto non era stato accolto in modo positivo dalla critica e nemmeno il pubblico aveva espresso grande entusiasmo per lo show, che aveva affrontato una fase di costosi reshoot dopo l’addio della regista Amy Seimetz.

Alcuni membri del cast avevano parlato della possibilità di realizzare una seconda stagione, tuttavia la tv via cavo americana ha deciso di porre fine alla storia della popstar Jocelyn.

HBO ha spiegato nel suo comunicato:

The Idol è stato uno dei programmi originali più provocatori di HBO e siamo felici della forte risposta del pubblico. Dopo accurate considerazioni e averci pensato attentamente, HBO, così come i creatori e i produttori, hanno deciso di non proseguire con una seconda stagione. Siamo grati nei confronti dei creatori, del cast e della troupe per il loro incredibile lavoro

La storia raccontava quello che accadeva dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour, e Jocelyn (Lily-Rose Depp) è decisa a riconquistare lo status che le spetta, quello di più grande e sexy popstar d’America. A riaccendere le sue passioni è Tedros (Abel “The Weeknd” Tesfaye), impresario di nightclub dal passato sordido. Il suo risveglio romantico la porterà a nuove gloriose vette o la farà precipitare nelle profondità più oscure della sua anima?

Il cast include Abel “The Weeknd” Tesfaye, Lily-Rose Depp, Troye Sivan. E con Dan Levy, Da’Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son e Hank Azaria.

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie, andata in onda sugli schermi di Sky e NOW, nella nostra scheda.

Fonte: Deadline