Jane Adams, intervistata da Vanity Fair, ha criticato i commenti negativi rivolti alla serie The Idol attaccando chi ha condiviso la propria opinione negativa per ragioni “femministe”.

L’attrice ha spiegato:

Quello che trovo incredibile è che nessuno stia ascoltando. Non ho mai visto niente di simile alla mia epoca, un così ostinato ‘Ci rifiutiamo di cambiare la narrazione’. Voglio in particolare dire a tutte le femministe: ‘Fanculo’. Tutte queste donne con cui sto lavorando parlano della loro esperienza e non le state ascoltando. Non state ascoltando!

L’interprete di Nikki Katz, la responsabile della casa discografica che lavora con Jocelyn, ha aggiunto:

Amo lo show. Attualmente, per certe persone, devi quasi chiedere scusa quando non ti piace o ami qualcosa. Non mi importa più. Questo è uno dei lati positivi di essere una signora con i capelli grigi, hai quasi il permesso a fregartene. La libertà di parola è la libertà di offendere, punto. La cosa più divertente, per me, è offendere un gruppo di persone a prescindere da quello che si fa.