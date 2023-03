Smash, la serie musicale targata NBC, arriverà a Broadway con uno spettacolo che andrà in scena nella stagione 2024-25.

Ad annunciarlo sono stati i produttori Robert Greenblatt, Neil Meron e Steven Spielberg.

Alla regia del musical ci sarà Susan Stroman, mentre le musiche originali saranno composte da Marc Shaiman e Scott Wittman, già nel team della serie per cui hanno scritto due dozzine di canzoni. Bob Martin e Rick Elice, invece, si occuperanno dei testi. Le coreografie saranno inoltre ideate da Joshua Bergasse, che aveva collaborato alla realizzazione dello show.

Molti numeri musicali, tra cui Let Me Be Your Star, saranno usati per l’adattamento teatrale che potrà contare anche su canzoni totalmente inedite.

La storia seguirà gli ostacoli affrontati nel portare in scena lo spettacolo Bombshell, ma gli eventi saranno diversi da quelli delle puntate.

Spielberg ha dichiarato:

Smash è un progetto a cui tengo molto e ho sempre sperato che un musical ispirato dallo show arrivasse a un certo punto a teatro. Ora abbiamo un team creativo incredibile e non vedo l’ora di completare il percorso di Smash che ho iniziato con i miei partner nella produzione oltre dieci anni fa.

Greenblatt ha aggiunto:

Siamo entusiasti che Steven voglia unirsi a noi mentre portiamo Smash sul palcoscenico e abbiamo sempre pensato che l’incredibile musica di Shaiman e Wittman appartenesse a Broadway. Collaborare con l’incomparabile Susan Stroman, una delle migliori registe di musical, e autori di prima classe come Rick Elice e Bob Martin, e il nostro coreografo originale, Josh Bergasse, è una gioia pura.

La serie Smash è andata in onda per 32 episodi e nel cast ci sono Megan Hilty, Katherine McPhee, Debra Messing, Anjelica Huston, Christian Borle, Will Chase, Jaime Cepero, Leslie Odom, Jr., Brian d’Arcy James, Jeremy Jordan, Ann Harada, Donna McKechnie e Wesley Taylor.

Siete felici che Smash arriverà in versione musical a Broadway?

Fonte: TVLine