AMC e AMC+ hanno rivelato la data di uscita della stagione 4 della serie Snowpiercer: l’appuntamento è previsto sugli schermi americani il 21 luglio.

L’emittente ha inoltre condiviso alcune foto tratte dagli episodi dell’ultimo capitolo della storia prodotta da Tomorrow Studios che era stata cancellata da TNT nel 2022, dopo i tagli compiuti da Warner Bros Discovery.

Le prime due stagioni saranno disponibili in streaming su AMC+ da sabato 1 giugno, mentre la terza debutterà l’8 giugno.

Lo show è ispirato alla graphic novel di Jacques Lob e Jean-Marc Rochette e al film diretto da Bong Joon Ho tratto dall’opera.

Nel cast ci sono Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Sean Bean, Rowan Blanchard, Alison Wright, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Sam Otto, Chelsea Harris, Mike O’Malley, Roberto Urbina e Sheila Vand.

Tra i nuovi arrivi nel cast della quarta stagione ci sono invece Clark Gregg e Michael Aronov.

La storia si svolge sette anni dopo un disastro ambientale che ha trasformato la Terra in una landa desolata e congelata, costringendo i sopravvissuti a vivere a bordo di un treno in costante movimento intorno al mondo. Le persone sono comunque alle prese con ingiustizie sociali, differenze di classe e lotta per rimanere in vita.

La storia si era interrotta con Melanie Cavil (Connelly) che portava alcuni viaggiatori che avevano scelto di rimanere a bordo dello Snowpiercer al sicuro, mentre Andre Layton (Diggs) conduceva gli altri su Big Alice per vivere un’avventura all’esterno del mondo di New Eden.

Tra i produttori c’erano Paul Paul Zbyszewski (Lost, Agents of S.H.I.E.L.D, Helstrom), Christoph Schrewe; Marty Adelstein, Becky Clements e Alissa Bachner tramite Tomorrow Studios; Matthew O’Connor, Ben Rosenblatt e Scott Derrickson, in collaborazione con Bong Joon Ho, Miky Lee, Jinnoe Choi, Park Chan-wook, Lee Tae-hun e Dooho Choi.

Che ne pensate della data di uscita della stagione 4 di Snowpiercer? Siete felici che arriverà sugli schermi l’ultimo capitolo della serie?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline