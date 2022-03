Le riprese delladisono iniziate e nel cast dei prossimi episodi ci sarà anche, la star di Agents of SHIELD.

Tra i nuovi arrivi tra le fila degli interpreti ci sarà anche Michael Aronov (The Americans), tuttavia la produzione non ha svelato alcun dettaglio riguardante i personaggi che interpreteranno.

Alla guida della prossima stagione dello show distopico ci sarà inoltre Paul Zbyszewski (Agents of SHIELD, Helstrom) che sostituirà con l’incarico di showrunner Graeme Manson e Aubre Nealon.

Sono così grato nei confronti di tutte le persone di TNT e Tomorrow Studios per avermi lasciato far parte dell’incredibile mondo di Snowpiercer che Graeme e Aubrey hanno delineato e costruito in modo così meraviglioso. Abbiamo pianificato un’eccitante quarta stagione e non vedo l’ora di essere sul set con un cast e una troupe così incredibili mentre continuiamo a esplorare nuovi mondi, creare nuovi misteri e sviluppare i rapporti tra i personaggi.