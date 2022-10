Something is killing the children: Mike Flanagan non è più coinvolto nella serie Netflix

Mike Flanagan ha annunciato di aver abbandonato la serie tratta dalla graphic novel Something Is Killing the Children.

Il regista e produttore, intervistato da The Wrap, ha parlato del progetto spiegando:

Per quanto riguarda quella serie, eravamo a un buon punto del nostro processo, ma Netflix ha deciso di prendere una direzione diversa. Quindi non siamo più coinvolti nella realizzazione di Something Is Killing the Children.

Flanagan ha ammesso di essere deluso per quanto accaduto, aggiungendo poi:

Amiamo il creatore James Tynion IV, amiamo il materiale originale su cui si basa, e auguriamo assolutamente il meglio a chiunque finisca per lavorarci, ma noi non andremo avanti con quella serie.

Tynion aveva dichiarato:

Something Is Killing the Children è un progetto che ha vissuto nella mia mente per molto, molto tempo. Si è trasformato ed è cambiato in modi diversi in momenti differenti, ma alla fine penso che questa sia la forma che era destinato ad assumere. Ci sono cose orribili nel mondo che solo i giovani riescono realmente a vedere, pressioni sociali e terrori, mostri, creature senza forma di paura e orrore che puntano i bambini, e per quanto proviamo a proteggerli falliamo più e più volte. Questa è una storia davvero umana su delle paure realmente legate alla realtà che prendono una forma più letterale e orribile. E poi c’è Erica Slaughter. Lei uccide i mostri che gli altri adulti non riescono a vedere. Sono davvero entusiasta che tutti voi possiate entrare nel mondo che io e Werther Dell’Edera abbiamo creato, in modo che possiate incontrarla.

La sinossi del fumetto è la seguente:

Nella cittadina di Archer’s Peak continuano a sparire dei bambini. Molti di loro non vengono ritrovati, mentre i pochi che fanno ritorno raccontano storie incredibili e orribili a cui nessuno vuole credere: storie di mostri terrificanti che si nascondono nell’ombra. L’unica speranza per identificare ed eliminare la minaccia si chiama Erica Slaughter, una misteriosa ragazza bionda e dagli enormi occhi azzurri da poco arrivata in città. Erica crede ai racconti dei bambini e afferma di poter vedere ed eliminare questi mostri.

Che ne pensate dell’addio di Mike Flanagan alla serie Something Is Killing The Children? Lasciate un commento!

Fonte: The Wrap