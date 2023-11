Squid Game: La Sfia ha debuttato su Netflix e online sono stati svelati tutti i segreti delle riprese, tra retroscena e curiosità sul lavoro compiuto sul set.

Il produttore John Hay ha dichiarato a Tudum:

Questo è un team immenso, centinaia di persone con tutti che hanno dato il meglio. C’è stata la cura per i dettagli che si vedono anche solo per una frazione di un secondo in una breve inquadratura.