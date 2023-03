Con Star Trek: Picard in dirittura d’arrivo e Star Trek: Discovery che finirà nel 2024, alcuni potrebbero pensare che Star Trek stia entrando in un periodo di stasi, ma in realtà non è così. In un’intervista a SFX, Alex Kurtzman ha confermato che lui e i suoi colleghi sono entusiasti del progetto spinoff di Star Trek: Discovery, guidato da Michelle Yeoh e incentrato sulla Sezione 31. Kurtzman ha anche rivelato che sta continuando a parlare con il cast di Star Trek: Picard di un potenziale film e che gli spinoff incentrati sui personaggi non sono fuori questione. In realtà, Kurtzman ha dichiarato che ci sono ancora molti nuovi Star Trek in lavorazione e che i fan potrebbero sentirne parlare presto.

“[Abbiamo] progetti per nuove cose… ce ne sono parecchi, e ne sentirete parlare presto“, ha detto Kurtzman. “Continueremo a espandere l’universo di Star Trek, assolutamente“.

Star Trek: i progetti in sviluppo

Come già detto, lo spinoff di Star Trek: Discovery sulla Sezione 31 è ancora in fase di sviluppo. La Paramount aveva fissato l’episodio pilota per il 2020, subito dopo la conclusione della terza stagione di Star Trek: Discovery, ma la pandemia COVID-19 ha fatto saltare i piani e la serie è passata in secondo piano. La Yeoh, che riprenderà il ruolo di Phillipa Georgiou, ha descritto la serie come Mission: Impossible incontra Guardiani della Galassia.

Un altro progetto di cui si vocifera da quando Kurtzman ha assunto la direzione di Star Trek è una serie sulla Starfleet Academy. Kurtzman aveva ufficialmente confermato il progetto durante un’intervista al New York Times, anche se in quell’occasione non fornì ulteriori dettagli.

