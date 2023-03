Star Trek: Discovery 5 sarà l’ultima stagione della serie targata Paramount+

Paramount+ ha annunciato che la stagione 5 della serie Star Trek: Discovery sarà l’ultima ed arriverà sugli schermi all’inizio del 2024.

Alex Kurtzman e Michelle Paradise, produttori e showrunner del progetto, hanno dichiarato:

Essendo fan da tutta la vita di Star Trek, è stato un immenso onore e privilegio aiutare a proporre Star Trek: Discovery al mondo. L’universo di Star Trek significa così tanto per così tante persone – noi inclusi – e non potremmo essere più orgogliosi di tutto quello che Discovery ha portato alla sua eredità, in particolare per quanto riguarda la rappresentazione. Se anche solamente una persona si riconosce, o immagina di avere nuove possibilità per il futuro, in un modo nuovo grazie a Discovery, allora pensiamo di aver reso orgoglioso Gene Roddenbery.

Il comunicato prosegue:

Ovviamente non ci sarebbe Discovery senza Sonequa Martin-Green e lo straordinario team di artisti, davanti e dietro la telecamera, che hanno portato questo show in vita. La loro passione e determinazione a rendere ogni episodi speciale è stata una profonda fonte di ispirazione, come il loro amore e sostgno reciproco e il loro amore genuino per Star Trek: Discovery è diventato realmente una famiglia nel corso degli anni e non potremmo essere più grati nel farne parte. Ai fan intorno al mondo, grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio incredibile. Il vostro amore per questi personaggi e il vostro entusiasmo per ogni episodi, ogni stagione, ha significato tutto per noi. Non vediamo l’ora che vediate a cosa abbiamo lavorato per questa stagione finale. Apprezziamo la vostra pazienza, nel frattempo, e fidatevi di noi quando diciamo che ne varrà la pena. Vogliamo bene a tutti voi! Lunga vita e prosperità.