Star Trek: Discovery 5, una prima occhiata alla nuova stagione grazie al teaser trailer!

In occasione del New York Comic-Con è stato mostrato il primo teaser trailer di Star Trek: Discovery 5, che arriverà su Paramount+ più avanti nel 2023 (in Italia su Netflix).

Le riprese della quinta stagione sono in corso, quindi il teaser presenta le primissime immagini di ciò che è stato girato finora. In esso sentiamo il Dottor Kovich (David Cronenberg) porre una domanda a Michael Burnham (Sonequa Martin-Green): “Il tesoro più grande nella galassia conosciuta è là fuori: cosa stai aspettando?” Dalle scene non scopriamo molto di più sulla stagione, ma vediamo Callum Keith Rennie con un’uniforme della Starfleet, ed Eve Harlow e Elias Toufexis nei panni di rispettivamente di Moll e L’ak.

Nel cast troviamo anche Anthony Rapp, Wilson Cruz, Doug Jones, Mary Wiseman, David Ajala e Blu del Barrio.

