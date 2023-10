Un nuovo libro intitolato The Center Seat: 55 Years of Star Trek, scritto da Peter Holmstrom, rivela in che modo Whoopi Goldberg è stata coinvolta nella saga.

Rick Berman, produttore esecutivo di The Next Generation, ha infatti raccontato:

Quando Denise Crosby ha deciso di lasciare lo show, abbiamo ricevuto una telefonata da Whoopi Goldberg in cui diceva che voleva essere considerata per interpretare la parte del capo della sicurezza che era di Denise. Ma, per noi, Whoopi non era realmente il tipo da interpretare il capo della sicurezza. LEGGI – Whoopi Goldberg critica i fan razzisti di Gli Anelli del Potere e House of The Dragon

Il produttore ha quindi proseguito sottolineando:

Io e Gene Roddenberry ci siamo seduti e ne abbiamo parlato. ‘Che idea grandiosa sarebbe avere una barista?’. Costruire un bar in cui le persone potevano socializzare, e chi meglio di Whoopi per interpretare una barista che avesse qualche tipo di strana, mai realmente spiegata, relazione con Picard.

La creazione del personaggio di Guinan ha quindi portato alla tradizione di avere un bar a bordo, come accaduto in Deep Space Nine, Lower Decks, e Discovery. In New Worlds, inoltre, si svela che sull’USS Enterprise c’è un bar chiamato Port Galley.

Che ne pensate del modo in cui l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg è stata coinvolta nella saga di Star Trek?

Fonte: Screenrant