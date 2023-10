Lo showrunner di Star Trek: Enterprise Manny Coto ha rivelato la storia che avrebbe potuto riportare William Shatner nella saga dopo che il capitano James T. Kirk veniva ucciso in Star Trek Generations, nel 1994.

Shatner e gli sceneggiatori Judith e Garfield Reeves-Stevens, avevano infatti pensato di far ritornare il personaggio, ma in versione malvagia, per scontrarsi con il capitano Jonathan Archer (Scott Bakula) e l’equipaggio di NX-01 Enterprise.

La rivelazione è stata condivisa con Peter Holmstrom, autore del libro The Center Seat: 55 Years of Star Trek.

Coto ha spiegato:

L’idea era che ci fosse un episodio a tema Universo dalle caratteristiche opposte.

Nella puntata Mirror, Mirror, il malvagio Kirk possedeva un device chiamato Tantalus field che permetteva, dopo aver schiacciato un bottone, di far sparire i propri nemici:

Era implicito, in quell’episodio, che in un certo senso morivano, ma quello che Reeves-Stevenes stavano dicendo era ‘Cosa accadrebbe se questo cambo trasportasse tutti quelli che erano contro di lui in questo universo tascabile?’. Quindi erano tutti in questo pianeta, dove sopravvivevano. Alla fine di quella puntata si suggerisce che il Kirk buono aveva convinto il malvagio Spock a seguire i comandi del malvagio Kirk. E Kirk gli aveva detto del campo Tantalus. Quindi alla fine il malvagio Spock avrebbe mandato Kirk su Tantalus e preso il comando dell’Enterprise.

Manny Coto ha proseguito spiegando che ci sarebbe stata quella versione di Kirk bloccata nell’universo tascabile insieme alle altre persone bannate dal malvagio Spock:

Ma hanno formato questa specie di comunità in quella che è praticamente una prigione. L’idea era che se Archer e l’Enterprise si fossero imbattuti in questa dimensione, il malvagio Kirk Tiberius ora sarebbe stato un uomo più anziano, ma sempre formidabile, e voleva prendere il controllo dell’Enteprise e fuggire. Era una fuga dalla prigione. Avremmo avuto il malvagio Kirk, William Shatner, impegnato nel tentativo di prendere il controllo dell’Enterprise con gli altri che erano stati intrappolati lì.

Paramount ha però rifiutato il possibile ritorno di Shatner perché l’attore voleva un compenso troppo alto. Coto non è però convinto che sia la motivazione reale:

Paramount volesse che l’Enterprise morisse. Non hanno accolto la proposta di far tornare Shatner non perché fosse costoso, ma perché avrebbero potuto salvare la serie. Quello è il mio pensiero simile a una cospirazione.

Che ne pensate? Vi sarebbe piaciuto assistere al ritorno di William Shatner nelle serie di Star Trek?

Fonte: ScreenRant