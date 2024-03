In un’esclusiva intervista a ScreenRant per presentare “You Can Call Me Bill” – il documentario sulla sua vita e sui suoi 70 anni di carriera – William Shatner ha parlato dell’affetto e del legame che ha sempre condiviso con il compianto Leonard Nimoy (Spock), lodandone gli aspetti umani e il suo impegno per l’ambiente.

Ecco le parole dell’attore:

Probabilmente non avrebbe tutti i dati alla mano, dopo tutto dieci anni fa il discorso sul cambiamento climatico era importante ma non impellente e stridente come lo è ora. Pochi folli continuano a fingere di non accorgersi di quanto la Terra si stia surriscaldano a ritmi velocissimi. La maggior parte parte di noi ci crede, crede che sia pericoloso e che dovremmo fare qualcosa a riguardo. Leonard sarebbe stato dei nostri. Magari non avrebbe conosciuto tutti i dati scientifici e le specifiche e i dettagli a memoria. Ma era sicuramente un essere umano eccezionale nel suo donare amore e attenzione.

