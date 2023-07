Star Wars: Ahsoka debutterà su Disney+ il prossimo mese e vedrà il ritorno di Rosario Dawson nel ruolo di Ahsoka Tano. La Dawson ha interpretato il ruolo per la prima volta nella seconda stagione di The Mandalorian, ma prima che l’ex Jedi venisse portata in live-action, è stata doppiata nella versione originale da Ashley Eckstein in Star Wars: Clone Wars, Star Wars Rebels e altri progetti animati. In precedenza, la Dawson ha dichiarato che la Eckstein le ha dato la sua “benedizione” quando ha ottenuto il ruolo e che le due attrici si sono incontrate per la prima volta l’anno scorso. Durante una recente intervista con CinemaBlend, la Eckstein ha rivelato di essere entusiasta della serie, ma spera che i fan guardino prima le serie animate.

“In realtà consiglio a tutti coloro che sono entusiasti per la prossima serie di Ahsoka di prendersi il tempo necessario per guardare Clone Wars, Star Wars Rebels e anche Star Wars: Tales of the Jedi. Perché se non lo fate, vi perderete una storia cruciale, fondamentale, che dovete conoscere per godervi appieno la serie di Ahsoka, che è così eccitante“, ha condiviso la Eckstein.

L’attrice ha inoltre aggiunto: “Avremo tante nuove e incredibili storie, ma senza la storia di fondo e la piena comprensione di chi è Ahsoka e anche di chi sono gli altri personaggi, non si avrà una comprensione e un apprezzamento altrettanto ricchi e approfonditi di ciò che accadrà nella serie senza la storia di fondo, quindi sono molto grata che Clone Wars e Rebels e Tales the Jedi siano su Disney+. Ogni volta che ne ho l’occasione, dico ai fan: “Andate a guardarla e a fare binge prima di guardare la serie di Ahsoka. Sarà davvero importante‘”.

Eckstein ha continuato: “E poi Clone Wars e Rebels e anche Tales the Jedi in generale… Sai, a un certo punto, la maggior parte dei fan di Star Wars tornano a guardare i film. Guardano gli Episodi IV, V e VI, e I, II e III. Ora Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels fanno parte di quella linea temporale. Fanno parte della storia. Fanno parte della traiettoria complessiva e del viaggio di questi personaggi, quindi senza guardare queste serie, vi state perdendo qualcosa. Sono tutte collegate. Consiglio vivamente ai fan di guardarle”.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Ashley Eckstein? Ditecelo nei commenti.

