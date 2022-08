Star Wars: Rosario Dawson crede che Carrie Fisher l’abbia aiutata a ottenere il ruolo

Rosario Dawson è il volto live action di Ahsoka, ed è convinta che un suo incontro con Carrie Fisher le abbia permesso di entrare nell’universo di Star Wars.

Ospite del Chicago Comic & Entertainment Expo lo scorso fine settimana l’attrice ha raccontato una breve interazione avuta con Carrie Fisher a Chicago nel 2016. La Dawson ha insistito che è stato merito della Forza, che scorreva potente in Carrie Fisher, a farle ottenere in seguito la parte per Ahsoka:

Sapete, la Forza era potente in lei, e durante quell’incontro mi ha spruzzato della polvere magica di fata perché sai, eccomi qui, tra voi. Basta farle un ringraziamento. Carrie ti amiamo.

Ahsoka avrà nuovamente il volto di Rosario Dawson, che l’ha interpretata nella versione live action già nella stagione 2 di The Mandalorian e in The Book of Boba Fett. Probabilmente durante la Star Wars Celebration che si terrà dal 27 al 29 maggio, potremo scoprire qualche altro retroscena sulla serie.

Nel cast ci sono anche Mary Elizabeth Winstead, Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Pensate che Carrie Fisher abbia in qualche modo aiutato Rosario Dawson a diventare Ahsoka nell’universo di Star Wars? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Screen Rant