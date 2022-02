ha annunciato dei nuovidedicati a, la serie animata disponibile su Disney+ dallo scorso settembre.

I primi due POP sono dedicati ai gemelli, i protagonisti dell’episodio The Twins, dello studio d’animazione trigger. Entrambi i protagonisti sono armati della loro spada laser , rossa e blu, e indossano le iconiche armature nere viste nell’episodio.

Anche il ronin protagonista del primo episodio, The Duel, animato da Kamikaze Douga diventerà presto un POP, e sarà disponibile in due prodotti. Un POP singolo del ronin con la maglietta dedicata all’episodio, e un POP doppio accompagnato dall’unità R2 vista nell’episodio. I POP di The Duel mantengono la colorazione bianca e nera, con la sola eccezione della spada laser rossa, come visto nel corto di Star Wars Visions.

Negli Stati Uniti i POP saranno esclusiva di Target, mentre ancora non sappiamo chi li distribuirà nel nostro paese.

Star Wars Visions è invece già disponibile su Disney+.

Vi piacciono questi POP dedicati a Star Wars Visions? E la maglietta del ronin? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Twitter