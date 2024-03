Gli showrunner di Station 19 hanno svelato in una nuova intervista quando hanno saputo della cancellazione della serie con gli episodi della stagione 7.

Zoanne Clack e Peter Paige, intervistati da TVLine, hanno infatti svelato la reazione all’annuncio compiuto da ABC.

Clack ha spiegato:

Zoanne ha aggiunto:

Ero a un panel, di fronte a circa 100 persone. Continuavo a ricevere delle chiamate e ho finalmente mandato un messaggio e detto: ‘Si tratta di qualcosa di importante? Sono di fronte a delle persone!’. E hanno risposto: ‘Okay, puoi aspettare’. E sapete come alle volte, dopo un panel, le persone vogliono parlarti? Non l’ho fatto. Ho subito telefonato e mi hanno detto. Ho chiamato Peter non appena l’ho sentito e ho chiesto: ‘Perché è successo?’, mentre stavo guidando verso la Disney.

Paige ha aggiunto:

In pratica abbiamo ricevuto la notizia e abbiamo detto: ‘Fate arrivare il cast, gli autori, la troupe. Assicuratevi che ci incontreremo tutti a pranzo!’ Poi abbiamo corso, fatto in fretta, per dirlo a loro prima che la notizia venisse svelata in qualche modo. Volevamo assicurarci che lo sapessero da noi.