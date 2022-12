NBC Universal ha ordinato la produzione di una nuova serie intitolata Stinger, tratta dall’omonimo romanzo scritto nel 1988 da Robert McCammon, e prodotta dall’esperto James Wan.

Il progetto, di genere horror-thriller, sarà scritto e prodotto da Ian McCulloch e sarà realizzato da Atomic Monster, di proprietà di Wan, e UCP.

La storia di Stinger si svolge nel corso di 24 ore nella città di Inferno, Texas, dove ci sono tensioni razziali, violenza legata alle attività delle gang e un’economia sull’orlo del collasso.

I protagonisti saranno delle persone che si trovano in un ranch e devono unire le forze per affrontare una minaccia misteriosa.

Nel team della produzione ci saranno anche Michael Clear (Archive 81), Rob Hackett (Archive 81), e il regista E.L. Katz (The Haunting of Bly Manor).

Lisa Katz, responsabile di NBC Universal Television, ha dichiarato:

Siamo così elettrizzati per questo thriller pieno di adrenalina, su un gruppo di persone che superano le avversità, ed è in grado di intrattenere ed emozionare. Sappiamo che questa serie drammatica sarà in mani esperte grazie a James Wan, E.L. Katz, Ian McCulloch e i nostri partner di UCP, e sarà un mystery che merita il binge-watching tra gli spettatori di Peacock.