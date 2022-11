La drammatica storia della famiglia Murdaugh sarà alla base di una nuova serie tv in fase di sviluppo per Hulu.

Al centro della trama ci sarà l’incredibile e drammatica storia della famiglia di Alex Murdaugh, raccontata basandosi sulle indagini della giornalista Mandy Matney, autrice del podcast Murdaugh Murders che dà titolo allo show, oltre a nuovi dettagli e retroscena legati al caso.

Michael D. Fuller, coinvolto anche come showrunner, ed Erin Lee Carr saranno co-creatori e produttori del progetto. Nick Antosca e Alex Hedlund saranno invece produttori esecutivi tramite la loro casa di produzione Eat the Cat, in collaborazione con UCP.

La famiglia era particolarmente influente, dal punto di vista legale e politico, nella regione della Carolina del Sud, ma è stata inoltre accusata di essere stata coinvolta in una serie di crimini, dalle frodi all’omicidio.

Carr ha recentemente diretto progetti come Britney vs Spears ed è stata coinvolta come consulente nella realizzazione della serie The Girl From Plainville.

Fuller, invece, ha lavorato a Locke & Key e The Mosquito Coast, oltre a essere il creatore di Quarry e Rectify.

Fonte: Variety