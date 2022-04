Sale l’attesa per la stagione 4 di, ma sale anche il budget.

Secondo un articolo pubblicato da The Wall Street Journal, il costo per episodio della quarta stagione della serie blockbuster di Netflix è lievitato ben oltre gli standard, battendo di gran lunga anche la stagione finale di Game of Thrones – Il Trono di Spade (15 milioni a episodio). Ogni puntata, infatti, sarebbe costata circa 30 milioni di dollari.

I motivi sono molteplici, e non legati necessariamente alla spettacolarità delle puntate. Innanzitutto, i lunghi ritardi nella produzione dovuti alla pandemia hanno causato un aumento delle spese, tra noleggi, affitti e questioni contrattuali. Inoltre, le misure per affrontare la pandemia durante le riprese hanno comportato un ulteriore aumento nel budget. Inoltre, vi sono stati aumenti nei compensi del cast e della troupe.

Per fare dei confronti, comunque, la prima stagione di Squid Game è costata circa 3 milioni di dollari a episodio. Jupiter’s Legacy, per contro, è stato cancellato dopo una sola stagione e sarebbe costato circa 10 milioni a episodio (andando fuori budget).

Ricordiamo che Stranger Things 4 uscirà diviso in due parti: cinque episodi arriveranno il 27 maggio su Netflix, mentre gli altri 4 il 1 luglio. La quinta stagione sarà l’ultima.

