Matt, intervistato da Entertainment Weekly, ha spiegato che quando hanno deciso di dividere in due parti la nuova stagione hanno pensato che l’episodio 7 fosse perfetto per mettere in pausa la storia perché sembra la fine di un “secondo atto” di un film:

Ci stiamo muovendo verso il terzo atto, il climax. Sarà questo climax enorme. Non voglio dire che sia tutta azione, anche se ci sono molte scene d’azione, ma ci sono anche molti momenti grandi ed emozionanti per i personaggi.

Ross Duffer ha aggiunto:

Ci sono rivelazioni sui personaggi, ci sono anche grani rivelazioni sulla trama. L’episodio 7 è quello importante su Vecna, ma abbiamo alcune grandi sorprese in più in arrivo. E penso che ciò che mi entusiasma in particolare del finale è che, in generale nelle prime stagioni, abbiamo questi vari gruppi e si ritrovano e condividono le proprie informazioni, e poi vanno a sconfiggere questa entità malvagia. Ovviamente in questa stagione non è realmente fattibile perché tutti sono in varie parti del mondo e questo ha rappresentato una sfida, per gli autori e anche per i personaggi. Come possono sconfiggere il male se non sono nemmeno nello stesso spazio? Si tratta di qualcosa che ci entusiasma realmente, vedere come tutto si unirà.

Matt ha poi sottolineato:

Ho visto alcune interviste con Joe Quinn in cui dichiara che è una ‘folle sinfonia del caos’, e ho pensato fosse una descrizione grandiosa, quindi gliela ruberò.

I Duffer hanno inoltre confermato che la scena in cui Eddie suona con la chitarra nel Sottosopra presente nel trailer è nel Volume 2. Ross ha anticipato:

Sì, è un momento realmente speciale. Abbiamo scelto Joe Quinn senza sapere che è un incredibile musicista oltre a essere un magnifico attore. Quindi siamo stati davvero fortunati. Mi ricordo che gli abbiamo mandato un messaggio o gli abbiamo telefonato per dire ‘Per caso sai suonare la chitarra?’. E lui è piuttosto modesto, ha detto ‘Sì, me la cavo abbastanza bene’. Ma non lo è, è fantastico!

Quinn ha quindi trascorso molte ore perfezionando la sua performance e Ross Duffer ha sottolineato che le persone saranno entusiaste quando sentiranno la canzone.

I creatori di Stranger Things hanno poi parlato dell’atmosfera e delle tematiche più dark spiegando:

Sono legate a essere un teenager perché, almeno come è accaduto a me e Ross e penso alla maggior parte della gente, il liceo è un periodo complicato e stai vivendo delle emozioni oscure per la prima volta. Per noi la scuola media è un periodo magico e questo si rifletteva nella stagione 1, mentre qui tutto è più dark.

Matt Duffer ha quindi rivelato:

Se ci si sente un po’ a disagio e si pensa che nessuno è al sicuro è grandioso. Dovrebbe essere così. Quella è l’intenzione. Volevamo che durante l’intera stagione si provasse la sensazione che tutti sono in pericolo. E abbiamo provato la sensazione che fosse qualcosa che non potevamo realmente fare quando erano questi adorabili ragazzini. Ma ora la vita di tutti è a rischio.

Suo fratello ha ribadito:

C’è questo mostro formidabile che hanno incontrato e non sta scherzando.

Matt Duffer, parlando di Vecna e della possibilità che la sua storia si concluda per dare spazio al prossimo villain, ha dichiarato:

Non voglio anticipare nulla. Ma penso che quando i fan arriveranno alla fine della quarta stagione vedranno forse più chiaramente rispetto alle precedenti, la direzione in cui si sta muovendo la quinta. Ma ci sono ancora della grandi rivelazioni in arrivo.

