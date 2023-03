Stranger Things 5: Joseph Quinn commenta le ipotesi riguardanti il possibile ritorno di Eddie

Le riprese della stagione 5 di Stranger Things prenderanno il via tra qualche mese e i fan stanno da tempo chiedendosi se Eddie, interpretato da Joseph Quinn tornerà nei nuovi episodi.

Nella giornata di sabato l’attore ha partecipato al London Comic Con, incontrando i fan e rispondendo alle loro domande.

Tra i quesiti rivolti a Joseph c’è stato, senza troppe sorprese, quello relativo a un suo potenziale ritorno nella serie targata Netflix ideata dai fratelli Duffer.

Quinn ha ammesso che sarebbe felice di poter tornare nel mondo di Stranger Things, aggiungendo poi:

Stanno per iniziare a girare! Non lo so… Mi piacerebbe esserci… Sono morto. Quindi penso che sia improbabile. Quella è la mia risposta onesta.

I fan su Twitter hanno però reagito chiedendosi se la scelta di non smentire in modo netto la propria partecipazione potrebbe nascondere una possibile apparizione. Difficile però prevedere cosa accadrà nel mondo di Hawkins e non resta che attendere per scoprire se Eddie apparirà nuovamente in qualche modo.

Fonte: Metro