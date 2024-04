Durante una pausa dalle riprese di Stranger Things 5 ad Atlanta, Maya Hawke è stata ospite del Chicago Comic and Entertainment Expo e ha aggiornato sulla lavorazione.

“Abbiamo iniziato a gennaio e siamo a un terzo” ha spiegato l’attrice. “Ed ecco come evito di infrangere il mio contratto, facendo fare a voi i conti. Siamo a un terzo, ma scommetto che sarà lunga“.

Di questo passo, la stagione finale della serie sarà ultimata proprio verso la fine dell’anno.

Quanto al suo addio a Robin, l’attrice ha aggiunto:

Ci sono cose per cui sono emozionata, sull’avere carta bianca e poter decidere cosa farò e quando. Ma a parte quello, ho paura. Adoro far parte di questa serie, adoro la comunità, il senso di appartenenza a una famiglia e la sua solidità. È come un arcobaleno, un arcobaleno doppio.