Sono ancora in corso le riprese di Stranger Things 5, la stagione finale dell’acclamata e amatissima serie targata Netflix e, durante un’intervista rilasciata a Collider, Maya Hawke, l’interprete di Robin Buckley, ha parlato di quello che le persone possono aspettarsi dalle nuove puntate in vista della chiusura dei vari snodi narrativi, specie quelli più misteriosi, delle vicissitudini di Hawkins e del Sottosopra.

Anche Maya Hawke conferma innanzitutto quello che già Finn Wolfhard ha avuto modo di dire qualche giorno fa, ovvero che nessuno ha praticamente avuto modo di leggere le sceneggiature delle ultime due puntate di Stranger Things 5 aggiungendo però:

So cosa succede prima di quelle puntate ed è estremamente eccitante. È sempre meraviglioso gli enigmi di un mondo che viene costruito mano a mano iniziano a essere risolti e le domande iniziano a trovare risposta. Per me è stato qualcosa di meraviglioso e credo che anche il pubblico vivrà un’esperienza analoga. È davvero emozionante girare questa ultima stagione, sono davvero emozionatissima.