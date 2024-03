Nell’ultimo periodo, Finn Wolfhard si è preso una pausa dalle riprese di Stranger Things 5, la stagione finale dell’acclamata serie Netflix dei fratelli Duffer prodotta da Shawn Levy, per partecipare alla promozione di Ghostbusters: minaccia glaciale.

Nel corso di un’intervista con Access Online ha pero parlato proprio di Stranger Things 5 esprimendo un desiderio circa l’epilogo della storia.

Finn Wolfhard non conosce ancora il finale di Stranger Things 5

C’è chiaramente molta curiosità circa il come finirà l’amatissima serie Netflix, una curiosità che, a quanto pare, viene condivisa anche da alcuni esponenti del cast, come Finn Wolfhard. L’attore, interprete di Michael Weeler nella produzione, ha difatti svelato di non aver ancora ricevuto il copione dell’ultima puntata e di non conoscere il finale.

Queste le sue parole:

Sono sincero, amerei un finale alla Il Signore degli Anelli. Devono ancora darci l’ultimo episodio, abbiamo letto fino alla penultima puntata quindi siamo tutti sulle spine per scoprire quale sarà il finale.

