Sono in corso le riprese della stagione 5 di Stranger Things, dove ritroveremo anche Mike Wheeler, interpretato da Finn Wolfhard, Nell’attesa, rivedremo a breve l’attore in Ghostbusters: minaccia glaciale, dall’11 aprile nelle sale italiane.

Per l’occasione, l’attore ha concesso un’intervista a THR, dove, oltre a parlare della pellicola, ha fornito anche alcune interessanti anticipazioni sull’attesa ultima stagione dello show Netflix.

Ecco come ritroveremo Mike nei nuovi episodi:

Sta bene. Quest’ultima stagione è una sorta di crocevia, e quindi stiamo tornando a molte delle dinamiche della prima stagione, il che è davvero divertente. Ci sono alcuni momenti da “leader Mike”, ed è una stagione decisamente grandiosa, ovviamente. Ogni stagione è diventata sempre più grande, e questa è letteralmente enorme, ma anche un po’ isolata per certi versi. Quindi è molto divertente e non vedo l’ora che la gente lo veda.

Nella stagione 4, infatti, i diversi personaggi si muovono in gruppi separati. Wolfhard ricorda lati positivi e negativi dell’esperienza sul set, anticipando che l’ultima annata sarà molto differente in questo senso:

Sicuramente è stato un peccato essere isolati. Ma è stato anche molto bello avere una storyline con persone con cui non recitavo da molto tempo, come Charlie Heaton, che interpreta Jonathan. Non avevo mai avuto scene complete con lui. Ero già molto amico di Charlie, ma poter avere delle scene con lui è stato davvero bello. E poi passare del tempo con Noah [Schnapp] e tutti gli altri è stato fantastico.

Non abbiamo girato molto nei primi mesi di produzione, perché erano così concentrati su tutte le cose di Hawkins. Quindi ero davvero geloso. Pensavo: “Oh, cavolo”. Anche quando finalmente ho guardato la serie, la mia parte preferita è stata guardare gli altri ragazzi di Hawkins. Mi piaceva così tanto quella storyline. Quindi, sì, il fatto di non essere sempre insieme a tutti è stato sicuramente un peccato per le riprese della stagione 4, ma la 5 è l’opposto. Siamo sempre tutti insieme e molti di noi vivono dietro l’angolo o dall’altra parte della strada nella vita reale. Quindi i membri del cast si vedono molto spesso e ci sono molte scene in cui siamo insieme, cosa davvero fantastica.