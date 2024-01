Qualche giorno fa, abbiamo parlato della polemica nata intorno a Stranger Things 5 e, nello specifico, intorno a Noah Schnapp (Will Byers nella serie) che era stato ripreso insieme ad altre persone in un video in cui reggono degli sticker che riportano la scritta “Zionism is sexy”. Un video che, inevitabilmente, è stato preso di mira sui social da persone che hanno posizioni pro-palestinesi che hanno poi invitato a boicottare la serie invocando anche il licenziamento della giovane star (ECCO I DETTAGLI) in un contesto dialettico generale non semplice dopo l’attacco dei terroristi di Hamas a Israele dello scorso 7 ottobre che ha causato 1200 morti israeliani e ciò che è poi successo, e sta ancora accadendo, a Gaza.

Noah Schnapp ha quindi diffuso un video sul suo profilo TikTok in cui ha affrontato direttamente la questione spiegando anche la sua posizione in merito:

Sento che i miei pensieri e le mie convinzioni sono stati distorti in modo così errato rispetto a ciò in cui credo veramente e volevo solo esprimere come mi sento dal profondo del mio cuore. Desidero solo pace, sicurezza e protezione per tutte le persone innocenti colpite da questo conflitto. Ho avuto molte discussioni aperte e franche con amici di origine palestinese, conversazioni molto importanti da avere. Ho imparato molto e uno dei concetti principali che ho appreso è che tutti speriamo nelle stesse cose. Vale a dire che quelle persone innocenti ancora tenute ostaggio a Gaza possano tornare alle loro famiglie e che si fermino le azioni che portano alla perdita di vite innocenti in Palestina, molte delle quali sono donne e bambini, ed è orribile da vedere.

Poi aggiunge:

Sto chiedendo la fine all’ostilità da entrambi i lati. Mi oppongo a qualsiasi uccisione di persone innocenti e spero che anche voi lo facciate. Auspico solo di vedere un giorno quei due popoli essere in grado di vivere armoniosamente insieme in quella regione, e spero per il 2024 di vedere le persone online essere un po’ più comprensive e compassionevoli e riconoscere che siamo tutti umani, indipendentemente dalla nostra razza, dalla nostra etnia, dal nostro background, dal nostro paese di nascita, persino dalla nostra sessualità o qualsiasi altra cosa. Siamo tutti umani, siamo tutti uguali, e dovremmo tutti amarci a vicenda per questo, sostenerci a vicenda e stare insieme, per l’umanità e per la pace.

La stagione 5 è stata annunciata come l’ultima per Stranger Things insieme a ulteriori progetti in lavorazione, tra cui: Stranger Things: The First Shadow dal vivo sul palco nel West End di Londra e una serie spin-off animata ancora senza titolo.

