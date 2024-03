Qualche giorno fa, in occasione del compleanno di Will Byers, il personaggio interpretato da Noah Schnapp in Stranger Things, Ross Duffer ha postato un paio di foto dal set della stagione 5.

In uno dei due scatti, che trovate qua sotto, Noah Schnapp è disteso nella capanna di Will con un attore vestito come era vestito lui ai tempi delle riprese della prima stagione. Che possa trattarsi di un “mini spoiler” su un flashback in una scena di Stranger Things 5?

