Sean Astin ha spiegato perché il suo personaggio, Bob Newby, non tornerà in scena in Stranger Things 5, la stagione finale del popolare show dei fratelli Duffer prodotto da Netflix.

Una motivazione che non ha tanto a che vedere con la morte del suo personaggio avvenuta nella seconda stagione, quanto per un discorso di evoluzione della storia dei protagonisti principali, in questo caso specifico la sua ex fidanzata Joyce Byers (Winona Ryder).

Ospite del Comic-Con di Los Angeles, Sean Astin ha detto che non avrebbe senso far vedere Bob in Stranger Things 5 magari con l’espediente di un flashback:

I fan mi domandano di continuo “Apparirai in ‘Stranger Things'” e io mi ritrovo sempre a rispondere “No, sono morto”. Mi chiedono perché non fare un flashback per la Stagione 5… un flashback a un periodo più felice con… e so perché non lo faranno. Perché tutto ruota intorno a Hopper e Joyce, e non vorranno fare un flashback collegato a un periodo in cui lei era veramente felice [ride, ndr.].

