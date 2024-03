A metà aprile ritroveremo Finn Wolfhard sul grande schermo in Ghostbusters: minaccia glaciale e durante la sua partecipazione al popolare format Hot Ones, il ventunenne attore ha potuto parlare di quando, a poco più di dieci anni, è entrato a far parte della serie, Stranger Things, che lo ha lanciato nel mondo delle giovanissime celebrità.

Finn Wolfhard spiega che, solitamente, non è solito riguardare i primi episodi della serie dei fratelli Duffer ma che, quando gli capita di rivedere del “materiale di repertorio” di Stranger Things si rende conto che gli manca qualcosa di quei giorni:

In quel periodo non sapevo davvero cosa stessi facendo e, in molti modi, penso che questo mi abbia davvero aiutato perché man mano che invecchi, che cresci, diventi molto più ossessionato da te stesso. Cominci a ragionare e razionalizzare di più quello che fai, chiaramente sento di aver imparato molto di più ovviamente da allora, ma vorrei avere un po’ di quella ingenuità degli esordi.

La stagione 5 è stata annunciata come l’ultima stagione di Stranger Things insieme a ulteriori progetti in lavorazione, tra cui: Stranger Things: The First Shadow dal vivo sul palco nel West End di Londra e una serie spin-off animata ancora senza titolo.

