Al momento non è ancora stato annunciato nessun progetto, ma in una recente intervista con SFX Magazine, Matt e Ross Duffer hanno confessato che non gli dispiacerebbe trovare un nuovo angolo dell’universo di Stranger Things da esplorare, purché ci sia la storia giusta.

Matt Duffer ha detto:

Abbiamo alcune idee. Parlando del se dovessimo fare una sorta di spinoff, o qualsiasi continuazione di Stranger Things, per noi la domanda era sempre la stessa: ‘L’idea è abbastanza entusiasmante da volerla fare di nuovo?’ Voglio dirmi nuovamente “Dio, voglio davvero farlo. Mi sento davvero, davvero entusiasta per questa idea”. Ecco perché stiamo attenti alle idee che abbiamo e se portarle avanti o meno.

Secondo Ross Duffer, c’è anche un elemento di originalità da tenere in considerazione. Non si tratterebbe solo di trovare una buona storia, ma anche di fornire qualcosa che non sia solo un rimpasto di Stranger Things:

La chiave per noi è che deve sentirsi come se fosse una cosa a sé stante, non che stiamo solo ricostruendo ciò che abbiamo già fatto, perché se no non avrebbe senso farlo? Penso che abbiamo qualcosa tra le mani che potrebbe essere piuttosto entusiasmante. Quindi vedremo.

La quarta stagione di Stranger Things debutterà su Netflix il 27 maggio con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

