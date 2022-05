Ladisarà l’ultima eha parlato della possibiledi uno o più protagonisti.

L’attrice ha infatti svelato:

Temiamo tutti che uno di noi morirà.

Noah Schnapp ha quindi aggiunto:

Uno di noi morirà. O forse anche di più. Il cast è così grande.

L’interprete di Undici ha sottolineato:

Bisogna iniziare a uccidere i personaggi. I fratelli Duffer sono sensibili e non vogliono uccidere nessuno. Dobbiamo avere l’approccio di Game of Thrones. Uccidimi! Hanno provato a uccidere David Harbour e l’hanno riportato indietro!

Nel cast della quarta stagione, tenendo in considerazione anche il ritorno di Hopper, sono coinvolti tutti i protagonisti che, oltre a Undici, comprendono Will (Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Robin (Maya Hawke), Steve (Joe Keery), Joyce (Winona Ryder), e Hopper (David Harbour), che si ritrova in Russia dopo la sua apparente morte nel finale della stagione precedente.

Per ora non è stato anticipato se qualcuno di loro morirà nella stagione 4 che sarà suddivisa in due parti, la prima composta da 7 puntate, e la seconda in arrivo a luglio con due episodi, tra cui il finale dall’epica durata di 2 ore e 30 minuti.

Che ne pensate? Vi aspettate la morte di qualche protagonista di Stranger Things nella stagione 5?

