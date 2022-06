Stranger Things ha stabilito un nuovo record e superato Bridgerton ed è diventata la serie in inglese più vista di sempre sulla piattaforma.

Nei primi sedici giorni di presenza in catalogo, la stagione 4 ha ottenuto oltre 781 milioni di ore viste in tutto il mondo e lo show creato dai fratelli Duffer può avere ancora a disposizione altri 12 giorni per consolidare il proprio primato nelle statistiche riguardanti i “Primi 28 giorni”.

Alle spalle del Volume 1 della quarta stagione di Stranger Things ci sono la seconda di Bridgerton, con 656.26 milioni di ore visualizzate e la prima del progetto tratto dai romanzi di Julia Quinn con 625.49 milioni di ore.

Per ora lo show rimane alle spalle nella classifica generale di La Casa di Carta: Parte 5 con 792 milioni di ore e Squid Game che, nel primo mese di presenza in catalogo, ha superato 1.65 miliardi di ore.

La serie dei Duffer sembra destinata a superare quota 1 miliardo di ore, tuttavia bisognerà attendere per scoprire se riuscirà a diventare il titolo più visto di sempre sulla piattaforma di streaming.

Fonte: ComicBook