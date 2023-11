Uno dei personaggi più amati di Stranger Things è Bob Newby, interpretato da Sean Astin (I Goonies, Il Signore degli Anelli) nel corso della seconda stagione dove lo vediamo intento a gestire il RadioShack di Hawkins e divenire anche il fidanzato di Joyce Byers (Winona Ryder). Bob, purtroppo, muore nel penultimo episodio della stagione ucciso da un Democane nel corso di un eroico sacrificio.

Una morte, questa, che ha colpito molto il fandom di Stranger Things proprio perché tutti sembravano provare genuino affetto per Sean Astin e il suo Bob.

Ospite del Fan Expo di San Diego, Sean Astin ha raccontato che pure i fratelli Duffer, creatori e showrunner dello show, erano emotivamente distrutti mentre stavano scrivendo la scena del trapasso di Bob:

Vuoi sempre far parte di qualcosa di epico e grande, e sai, con Stranger Things Bob meritava di meglio, è vero […] sai, tutto inizia con la sceneggiatura. Le parole, quando le leggi impresse su una pagina… “E Bob smette di correre, punto”. È una frase terribile da leggere. Ai Duffer ho domandato “Vi ha fatto male scriverlo?”. E loro mi hanno raccontato “Stavamo singhiozzando, stavamo singhiozzando per il pianto mentre lo scrivevamo”. Al che ho fatto notare loro “Beh, avreste potuto mettere una virgola e proseguire con ‘e si rende conto che i cani sono ancora dietro di lui e quindi con grande saggezza e giudizio e continua a sgattaiolare fuori dal palazzo, sbattendo le porte dietro di sé, intrappolando i cani per sempre, prendendo la mano di Joyce nella sua’ [Il pubblico della convention concorda all’unisono] GRAZIE! L’ho appena improvvisata, ma è venuta fuori abbastanza buona.