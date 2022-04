L’attesa per la stagione 4 diè altissima, e i fan vogliono giustamente sapere quanto dovranno aspettare prima che i nuovi episodi vadano in onda.

Un aggiornamento arriva dalla sceneggiatrice Georgia Pritchett, che su Twitter ha ripreso un’immagine pubblicata da J. Smith-Cameron (“Straight Outta Waystar”, citando il colosso dei media controllato dalla famiglia Roy) e ha scritto:

Abbiamo quasi finito di scrivere la Stagione 4.

Pritchett ha scritto episodi come il settimo della terza stagione (il ventisettesimo nel complesso), e ha lavorato appunto anche alla quarta. Il fatto che la scrittura sia già quasi terminata lascia immaginare tempistiche meno dilatate tra la terza e la quarta stagione, o almeno meno di quanto abbiamo dovuto attendere tra la seconda e la terza (complice la pandemia), ovvero quasi due anni. La terza stagione ha concluso la sua corsa, sia negli USA che in Italia, nel corso di dicembre del 2021. Le riprese della quarta potrebbero svolgersi nella seconda metà dell’anno, e quindi non è da escludere che la serie possa andare in onda a metà del 2023.

