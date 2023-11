Brian Cox ha svelato il suo dialogo preferito di Succession, la serie tv di HBO che lo vedeva tra i protagonisti.

Ospite del “Late Night with Seth Meyers”, l’attore vincitore dell’Emmy ha confermato di avere una battuta preferita del suo Logan Roy. La scena in cui Logan dice ai suoi figli, interpretati da Kieran Culkin, Jeremy Strong, Alan Ruck e Sarah Snook, che sono “persone poco serie” segna un caro ricordo per Cox.

Nella serie, Logan infatti dice: “Vi amo ma non siete persone serie”. L’attore ha analizzato il dialogo:

Beh, in realtà era la mia battuta preferita dell’intero spettacolo. Adoro quella battuta e ho pensato: ‘Perché non l’ho detto prima?’ Erano dannatamente poco seri per la maggior parte del tempo.

l cast della quarta stagione: Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Matthew Macfadyen, Nicholas Braun, J. Smith-Cameron, Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Dagmara Domińczyk, Arian Moayed, Scott Nicholson, Zoë Winters, Annabelle Dexter Jones, Juliana Canfield e Jeannie Berlin. Si aggiungono al cast Alexander Skarsgård, che diventa regular dei nuovi episodi, Cherry Jones, Hope Davis, Justin Kirk e Stephen Root. E vengono annunciati oggi anche Annabeth Gish, Adam Godley, Eili Harboe e Jóhannes Haukur Jóhannesson. Fra gli attori delle precedent Stagioni che tornano nei nuovi episodi, annunciati anche Harriet Walter (Lady Caroline Collingwood), James Cromwell (Ewan Roy), Natalie Gold (Rava Roy), Caitlin Fitzgerald (Tabitha), Ashley Zukerman (Nate Sofrelli), Larry Pine (Sandy Furness), Mark-Linn Baker (Maxim Pierce), Pip Torrens (Peter Munion).

Creata da Jesse Armstrong; produttori esecutivi Jesse Armstrong, Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Lucy Prebble, Will Tracy e Will Ferrell. Jesse Armstrong è lo showrunner.

Fonte: Indie Wire