Kieran Culkin ha parlato dell’episodio finale della serie Succession commentando quanto accaduto a Roman, il suo personaggio.

Non proseguite con la lettura se non avete ancora ultimato la visione della serie.

L’attore ha spiegato che lo scontro tra Roman, Kendall e Shiv, inizialmente, era stato scritto da Jesse Armstrong come più acceso e il confronto tra i personaggi di Jeremy Strong e Sarah Snook era maggiormente “fisico” con delle urla e un lancio di telefono. Dopo aver parlato dei dettagli della sequenza, tuttavia, si è deciso di modificare qualche dettaglio, visto che Sarah era incinta durante le riprese. Culkin e Strong, che non amano improvvisare, hanno comunque deciso di mettere la sicurezza della collega al primo posto:

Abbiamo pensato che forse avremmo potuto arrivare in una situazione in cui Shiv lo avrebbe spinto o avrebbe lanciato qualcosa, non eravamo certi. Ma quando lui sta per reagire, lo afferravo istintivamente. E poi rivolgeva la mia attenzione su di me. Ci sono state un paio di riprese in cui abbiamo finito per essere al centro di una rissa e sono finito realmente per terra. Non ho visto la puntata, quindi non sono certo della versione che è stata usata.

In alcuni ciak i due attori si prendevano persino a pugni ed erano dei momenti molto concitati.

Kieran ha quindi parlato dell’abbraccio con Kendall rivelando che non ama discutere della scena prima di girarla, soprattutto se pensa di averla capita. Jesse Armstrong, come ricordato dall’interprete di Roman, è convinto di scrivere qualcosa con un’intenzione specifica e poi l’attore la interpreta in modo diverso, tuttavia entrambe le versioni funzionano, quindi preferisce non dare alcun appunto ai suoi interpreti. Prima dei ciak dell’ultima puntata, Armstrong gli ha fatto quindi mostrare come l’abbraccio avrebbe fatto saltare i punti di Roman e l’attore non ha chiesto il motivo di quel passaggio della storia. Dopo i ciak, tuttavia, ha chiesto di spiegargli quella scelta narrativa e ha scoperto di avere le stesse idee in proposito che non ha voluto condividere.

Culkin non vuole nemmeno spiegare come interpreta il momento in cui Roman ordina il martini di Geri al bar.

Culkin ha però condiviso la sua opinione riguardante la situazione del suo personaggio:

Nessuno dei fratelli era in una situazione piuttosto buona alla fine. Ho sentito l’interpretazione che Roman starà bene, e penso sia interessante. Molte persone pensano ‘Bene, ha tonnellate di soldi, starà bene!’. E non è realmente il caso con queste persone. Non penso sia semplice e si possa dire: ‘Beh, immagino che avrò le mie ricchezze e i miei martini, starò bene’. Non penso stia bene. Per nulla.

Culkin ha sottolineato che Armstrong gli aveva chiesto se volesse parlare della scena e ha rifiutato:

Non volevo sentire la sua opinione perché avevo le mie idee. Ha detto che pensa sia una situazione del tipo ‘Roman è tornato alla situazione in cui era all’inizio. Quello che è realmente triste di tutto quello è che non è servito a niente, è stata una perdita del suo tempo. Come se fosse ‘A che scopo? Cosa ha imparato? Cosa ha guadagnato?’. Ed è un’interpretazione fantastica, ed è la sua, quindi sembra che sia lui ad avere ragione.

Kieran ha però voluto spiegare il suo punto di vista:

Le persone crescono inevitabilmente quando affrontano delle esperienze come queste. Penso che abbia compiuto un’evoluzione come persona. Non penso abbia guadagnato nulla da tutto questo. Penso che gli abbiano tolto qualcosa, che sia per il bene o per il male. Quello che mi colpisce, anche alla fine della terza stagione, è stato che se Roman fosse stato tagliato fuori dall’azienda non avrebbe motivo per arrivare in ufficio e interagire con i suoi fratelli, non hanno la capacità di dire: ‘Ehi, mi mancate. Riuniamoci e trascorriamo il tempo insieme. Penso che non solo ami realmente la sua famiglia, credo che ne abbia bisogno. Ora che tutto è finito ed è fuori, sono tutti fuori: quando li rivedrà? Chi avrà? Non ha nessuno. Tutto qui. E i fratelli sono lì fuori, da qualche parte. E ora non avrà occasione di riunirsi per bere una birra. Lui è davvero solo. Avete mai visto Roman con un amico?

L’attore è convinto che Roman sarebbe disposto a riconciliarsi con la sua famiglia, ma ci sono diverse teorie in proposito:

Tutte queste cose possono esistere in contemporanea ed è per questo che penso sia grandioso il modo in cui sia finita. Sembra la fine, ma potrebbe esserci ancora qualcosa. Perché davvero potrebbe accadere. Vorrei realmente scoprire cosa accade con questi personaggi. Ma sono realmente soddisfatto nel rimanere con la sensazione di volerne di più e sapere che è finita.

Che ne pensate dei commenti di Kieran Culkin su quanto accaduto a Roman nell’episodio finale di Succession?

