In una lunga intervista con Variety realizzata prima dell’inizio dello sciopero degli attori e chiaramente per spingere una vittoria agli Emmy (che però nel frattempo sono slittati a non si sa quando), Sarah Snook ha parlato a tutto tondo del finale di Succession, una delle serie più acclamate della HBO che qualche mese fa è giunta a conclusione. È un’intervista spoiler, quindi se non avete visto il finale vi invitiamo a non leggere quanto segue.

In essa, Snook parla del motivo per cui Shiv alla fine non ha votato per Kendall:

Ho parlato con alcuni amici che amano la serie, mi piace molto poterla analizzare con loro. Ho sentito dire che le persone pensavano che Shiv stesse pensando a dieci mosse avanti, e che se Tom avesse ottenuto la carica di CEO e lei avesse avuto un figlio con lui, allora la strategia migliore per arrivare a tutto questo sarebbe stata dire “no” alla votazione. Ma io penso che sia stato puro istinto. Penso sia stata una reazione immediata. È stato come graffiare una ferita aperta che è sempre presente tra i fratelli. E questo era scritto nel copione in caratteri grandi: quando vede Kendall mettere i piedi sulla scrivania di papà… In lei scatta qualcosa, e pensa “Ahhhhh!” Scusatemi per il linguaggio, ma “C******e!” Si rende conto che sarà sempre così, lei verrà sempre messa da parte. Lo avevano fatto anche l’ultima volta, dopo che le era stato promesso che non sarebbe successo. Non penso sia stata una decisione di quell’istante, ma quando entrano nella stanza si rende conto che fisicamente non riuscirà a dire sì. Devo ovviamente supportare il mio personaggio, ma Kendall si scava la fossa da solo nella scena successiva, quando inizia a mentire sull’omicidio e si limita a dire “sono il figlio più grande!” A quel punto Kendall semplicemente precipita.

Si parla poi del litigio con Kendall, e del fatto che nella sceneggiatura c’era scritto che sarebbe dovuto diventare molto più fisico, ma alla fine Jeremy Strong ha deciso di non provare la scena per motivi di sicurezza a causa della gravidanza di Snook:

All’inizio doveva esserci un litigio più acceso tra Shiv e Kendall – potenzialmente lei lanciava un telefono a Kendall e c’era un’escalation. Dovevamo provare tutta una coreografia, e quel giorno ho sottolineato che stavamo per girare quella scena senza aver fatto delle prove vere e proprie. Jeremy non ama provare, e lo rispetto, ma non intendevo certo stare zitta quando ero incinta e dovevamo girare una scena di lotta! Ma alla fine la scena è stata molto più realistica: Jeremy ha preso semplicemente la mia mano. Poi Kieran Culkin, istintivamente, fa proprio come avrebbe fatto Roman e ha urlato “Levale le mani di dosso, è incinta!” e gli è saltato addosso. Quindi aveva molto più senso: erano dei ragazzi che si picchiavano durante un litigio. Erano di nuovo dei bambini. Quindi alla fine è stata una scena molto più sicura da realizzare e molto più realistica e verosimile.

Snook spiega poi di aver girato effettivamente una scena in cui entra nella sala conferenze e vota per l’accordo di vendita alla GoJo:

L’abbiamo girata due volte. Il modo in cui Mark Mylod gestisce le scene è: lasciar correre. Lasciavo la stanza in cui i ragazzi si azzuffavano sul pavimento, e per me era quasi divertente precipitarmi letteralmente nella sala conferenze, infilare la testa e dire: “NO”, e poi andarmene. Non era una scena gigantesca, nulla di tutto ciò. Per Shiv così facile da essere quasi deprimente l’entrare nella stanza e dire: “Sì: assolutamente no. E sono sicura della mia decisione”. E poi mano a mano, dopo la scena della firma con Matsson, si rende conto delle conseguenze: realizza che Tom è CEO e tutto il resto.

Un’iconica scena, qualche episodio prima, vede Kendall bere un intruglio preparato da Shiv e Roman con qualsiasi cosa trovano nella cucina della madre alle Barbados, incluso lo sputo di Shiv. Ebbene, Jeremy Strong ha OVVIAMENTE bevuto quell’intruglio più e più volte:

Jeremy ha bevuto ogni singola volta, perché è Jeremy. E io ci sputavo dentro ogni singola volta. Sono abbastanza sicura che fosse previsto dal copione, il che penso sia un simpatico richiamo allo sputare sul libro [nella seconda stagione], e al comportamento infantile che avevamo avuto l’uno con l’altro in passato. Non ero malata, cosa che gli ho detto! È stata l’ultima scena che abbiamo girato in tutta la serie, cosa che ha avuto un senso stranamente epico e allo stesso tempo giocoso. È una scena molto strana nel contesto di Succession, in un certo senso. È stata la scena più giocosa – forse la più vicina a tutti e tre di noi nei nostri ruoli di attori – come Sarah, Kieran e Jeremy, non solo come Shiv, Roman e Kendall. E poiché era l’ultima scena della serie, forse ci siamo lasciati andare a una celebrazione personale, un’indulgenza di ciò che stava accadendo. Sì, c’è una vera affinità tra noi, penso.

Gli oggetti di scena rubati da Snook sul set:

Ho preso alcuni costumi. Ho preso alcune foto di Shiv nel giorno del matrimonio. All’inizio pensavo fosse divertente metterle in mostra, ma poi ho pensato “Non credo sia il caso di avere in giro foto di me che sposo qualcun altro. È un po’ strano, non è quello che pensavo.” Ma sono contenta di averle. Semplicemente non le appenderò sul muro. Hee hee hee, in segreto ho preso nell’Episodio 4 i giornali che annunciano la notizia della morte di Logan. Avevamo molti giornali finti come scenografia, e sono riuscita a prendere uno di quelli all’inizio della stagione. Mi sono assicurata di non dirlo a nessuno, e l’ho tenuto nascosto e segreto. Così ho pensato che sarebbe stato divertente incorniciarne uno. Sì, uno di quei giornali.

Infine, anche l’attrice è convinta che Succession sia finita – definitivamente:

Penso che sia così che vada affrontato questo finale. “Six Feet Under” sapeva che stava finendo, e hanno creato un ultimo episodio per chiudere davvero. Va piantato il chiodo nella bara, per non riaprirla. E penso che in molti modi sia quello che Jesse ha fatto con questo finale, ha detto abbastanza chiaramente chi vince. In realtà, ovviamente, gli affari continueranno e la gestione quotidiana di Waystar Royco procede. Ma nel mondo di ciò che è la famiglia, c’è una nuova configurazione – papà se n’è andato. È uno show diverso, penso. Il mondo esiste ancora, ma non riesco a immaginare di tornarci. […] I miei amici mi hanno chiesto: “Quindi cosa pensi che succederà a Shiv dopo tutto questo?” Shiv sta per avere un bambino, tutto questo è successo, è stata risucchiata di nuovo in un mondo con suo marito, in quella che non era situazione ottima già in precedenza. Ma penso che la cosa del bambino stia per colpire in modo ineluttabile. E probabilmente sarà colpita da una profonda depressione post-partum e affronterà un periodo molto difficile nei prossimi 12 mesi, penso.

